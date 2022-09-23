***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN72318 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 72.790.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.790.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.07.2023Vade (Gün Sayısı) 399Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri %4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN72318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 23.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.790.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet2 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.472.894,67 Evet3 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 3,5069 40,0006 48,16434 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 3,3973 40,0005 48,19525 28.11.2022 25.11.2022 28.11.20226 29.12.2022 28.12.2022 29.12.20227 30.01.2023 27.01.2023 30.01.20238 02.03.2023 01.03.2023 02.03.20239 03.04.2023 31.03.2023 03.04.202310 04.05.2023 03.05.2023 04.05.202311 05.06.2023 02.06.2023 05.06.202312 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064979BIST