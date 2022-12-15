***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 2,4165 31,5008 36,5147 1.312.159,49 Evet7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,5891 31,5007 36,478712 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,4165 31,5008 36,5147Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,4165 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087557BIST