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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.12.2022 16:11
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet
2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet
5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 2,4165 31,5008 36,5147 1.312.159,49 Evet
7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet
8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet
10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet
11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,5891 31,5007 36,4787
12 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,4165 31,5008 36,5147
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,4165 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087557


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