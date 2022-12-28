***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









22.07.2022 25.07.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet2 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.472.894,67 Evet3 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet4 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.472.894,67 Evet5 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet6 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 3,3973 40,0005 48,19527 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023 3,5069 40,0006 48,16438 02.03.2023 01.03.2023 02.03.20239 03.04.2023 31.03.2023 03.04.202310 04.05.2023 03.05.2023 04.05.202311 05.06.2023 02.06.2023 05.06.202312 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090752BIST