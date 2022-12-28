***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.12.2022 16:40
22.07.2022 25.07.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet
2 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.472.894,67 Evet
3 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet
4 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.472.894,67 Evet
5 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet
6 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 3,3973 40,0005 48,1952
7 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643
8 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
9 03.04.2023 31.03.2023 03.04.2023
10 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
11 05.06.2023 02.06.2023 05.06.2023
12 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090752
BIST