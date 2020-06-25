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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.06.2020 18:34
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKSE2016 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,2740
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,000
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKSE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 4,274
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 120 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 80.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 120 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerde sabit kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (25.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852971


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