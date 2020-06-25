***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKSE2016 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 80.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 120Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,2740Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,000Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKSE2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 4,274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 120 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 80.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalar13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 120 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerde sabit kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (25.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852971BIST