***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS12219 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 06.01.2022Vade (Gün Sayısı) 160Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 10,0822Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS12219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.430.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 10,0822 6.193.489,26 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 61.430.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS12219 ISIN kodlu 61.430.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 6.193.489,26 TL kar payı ödemesi ve 61.430.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (06.01.2022) itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989305BIST