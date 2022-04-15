***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerDüzeltme Nedeni Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İhracının TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 480.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 120Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,8630Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS82212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2022Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding AŞKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 9,863Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A-1(Trk) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A-1(Trk) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 EvetEk Açıklamalar14.04.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri kısmında sehven hatalı girilen Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) ve Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) oranları düzeltilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021112BIST