***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Arttırımı Başvurusu Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 50.000.000,000 25,00000 0,01 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 NâmaB Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 450.000.000,000 25,00000 0,01 B Grubu B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:1- Şirketimizce planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000,00-TL (İkimilyar Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,00-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,3- Zorlu Holding AŞ'nin 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle Zorlu Holding AŞ'nin sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına4- Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,7- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,8- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,9- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932806BIST