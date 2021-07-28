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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.07.2021 16:54



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 6.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000 TL nakit (bedelli) olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 29 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden hazırlanan 18 Haziran 2021 tarih ve 2021/39 sayılı ve 21 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor' da, 500.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımının 306.436.496 TL tutarındaki kısmının Şirket'in ana ortağı Zorlu Holding AŞ tarafından Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 306.436.496 TL'nin 212.281.853 TL tutarındaki kısmı, Şirketimizin finansal borçlarına ilişkin anapara ve faiz ile diğer finansman giderlerinin ödenmesinde, 53.634.017 TL tutarındaki kısmı, EPİAŞ'tan elektrik alımı ödemelerinde, 11.000.000 TL tutarındaki kısmı, Şirketimizin doğal gaz alımına ilişkin ödemede, 29.520.626 TL tutarındaki kısmı ise diğer ticari borçların ödenmesinde kullanılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952272


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