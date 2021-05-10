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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.05.2021 14:27



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 16.02.2021 Türkiye Borsa İst
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 28,42 1.242.210 % 9,98  
TGSAS 15,25 7.454.782 % 9,95  
CANTE 5,09 185.100.138 % 9,94  
TKNSA 8,30 182.675.952 % 9,93  
INVEO 131,90 100.687.620 % 9,92  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 8,2558 8,2578 % 0,29  
Euro 10,0459 10,0528 % 0,26  
Sterlin 11,6205 11,6788 % 1,21  
Frank 9,1374 9,1924 % 0,37  
Riyal 2,1956 2,2066 % 0,30  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 10,40  
Altın Gr. 488 489 3,78  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,78 27,82 0,34  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,09  
B. Petrol 68,93 68,93 0,65  
Seans Raporu 14:38
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