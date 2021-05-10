***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2021 14:27
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 09.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 21.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 18.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 30.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 11.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 16.02.2021 Türkiye Borsa İst
14:381.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:388,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:3810,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:38488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,34
|Açılış
|: 488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:38
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.454.782
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|185.100.138
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.675.952
|% 9,93
|
|INVEO
|131,90
|100.687.620
|% 9,92
|
|VAKFN
|13,99
|2.961.151
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,29
|9.983.329
|% -6,52
|
|PEKGY
|1,30
|40.607.469
|% -5,80
|
|GARAN
|7,68
|770.690.641
|% -0,52
|
|THYAO
|13,19
|732.837.267
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,62
|637.438.985
|% 1,65
|
|PETKM
|6,53
|627.444.980
|% 0,00
|
|KOZAL
|130,10
|608.552.020
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,13
|285.258.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|205.797.981
|% 1,63
|
|GARAN
|7,68
|770.690.641
|% -0,52
|
|PETKM
|6,53
|627.444.980
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,07
|247.385.087
|% 2,68
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2558
|8,2578
|% 0,29
|
|Euro
|10,0459
|10,0528
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6205
|11,6788
|% 1,21
|
|Frank
|9,1374
|9,1924
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1956
|2,2066
|% 0,30
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|10,40
|
|Altın Gr.
|488
|489
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,93
|68,93
|0,65
|