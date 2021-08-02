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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2021 10:00



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Başak Dalga Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 30.03.2012 0 (212) 456 34 57 yatirimci@zoren.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202808 / 700524




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954047


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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0 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODAS 1,78 116.253.801 % 29,05  
GRNYO 2,29 774.218 % 1,32  
ORGE 5,96 22.683.382 % 0,00  
TAVHL 22,56 117.760.492 % 0,00  
SEKFK 5,46 9.144.690 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4473 8,4534 % 0,18  
Euro 10,0409 10,0503 % 0,14  
Sterlin 11,7046 11,7633 % 0,07  
Frank 9,2782 9,3341 % -0,00  
Riyal 2,2446 2,2558 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -7,02  
Altın Gr. 491 491 -1,01  
Cumhuriyet 3.265 3.315 -11,00  
Tam 3.251 3.331 -40,76  
Yarım 1.571 1.611 -19,72  
Çeyrek 788 806 -9,86  
Gümüş.Ons 25,45 25,49 -0,03  
Gümüş Gr. 6,92 6,94 0,02  
B. Petrol 74,56 74,56 -0,85  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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