***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2021 10:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Başak Dalga Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 30.03.2012 0 (212) 456 34 57 yatirimci@zoren.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202808 / 700524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954047
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
0
En Düşük
0
18:058,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
18:0510,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
18:05491,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,08
|Açılış
|: 491,16
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ODAS
|1,78
|116.253.801
|% 29,05
|
|GRNYO
|2,29
|774.218
|% 1,32
|
|ORGE
|5,96
|22.683.382
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,56
|117.760.492
|% 0,00
|
|SEKFK
|5,46
|9.144.690
|% 0,00
|
|ORGE
|5,96
|22.683.382
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,56
|117.760.492
|% 0,00
|
|SEKFK
|5,46
|9.144.690
|% 0,00
|
|SANEL
|4,91
|3.117.850
|% 0,00
|
|NATEN
|36,02
|6.437.207
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 0,00
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 0,00
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4473
|8,4534
|% 0,18
|
|Euro
|10,0409
|10,0503
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7046
|11,7633
|% 0,07
|
|Frank
|9,2782
|9,3341
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-7,02
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|0,02
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,85
|