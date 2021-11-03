***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM SİNAN AK Başkan/CEO Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Zorlu Enerji Grubu Sektör BaşkanlığıELİF YENER Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Grup Müdürü, Mali İşler Direktörü Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel MüdürüALİ KINDAP Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Mühendis Termik Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zorlu Enerji Grubu Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel MüdürAYDIN AKAT Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür İnşaat Mühendisi Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret AŞ Genel MüdürüSERVET BAHADIR Kamu İlişkileri Direktörü Elektrik Mühendisi Kamu İlişkileri Direktörü YokturİNANÇ SALMAN Ticaret Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Organizasyon Geliştirme Müdürü, Ticaret ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Zorlu Enerji Grubu Elektrik Ticareti ile Akıllı Sistemler, Yeni Teknolojiler ve Planlamadan Sorumlu Genel MüdürFUAT CELEPCİ Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonundan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonundan Sorumlu Genel Müdür Zorlu Enerji Grubu Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonundan Sorumlu Genel MüdürEVREN EVCİT Zorlu Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Üst Düzey Yönetici Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ ve Satınalma ve Lojistik Direktörü YokturNİHAT TÜRKSEVER Yatırımlar, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Sözleşme Yönetimi Müdürü, Zorlu Enerji Grubu Satınalma ve Lojistik Müdürü Rosmiks LLC Genel MüdürlüğüRECEP ARSLANTAY Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zorlu Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ Genel Müdür YardımcısıYUSUF ÜNLÜ Jeotermal Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Alaşehir ve Kızıldere III JES Projelerinden Sorumlu Müdür YokturERDİNÇ ÇETİN Finansman Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansman Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Finansman Genel Müdür YardımcısıÖZDEMİR MANAVCI Muhasabe Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Muhasebe Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Muhasebe Genel Müdür YardımcısıSERPİL KÖŞKER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - Zorlu Enerji Grubu İnsan Kaynakları Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974383BIST