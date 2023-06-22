***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2023 08:43
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161067
BIST
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11:065.192
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,45
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.221
11:0623,5623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
23,5815
En Düşük
23,4314
11:0625,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0693
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,9320
En Düşük
25,6253
11:061.461,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.461,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.466,08
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler11:04
|FORTE
|23,58
|68.522.893
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|26.498.687
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|1.269.466
|% 9,94
|
|CMENT
|61,35
|96.197
|% 7,73
|
|MAKIM
|26,62
|50.111.900
|% 7,69
|
|VKFYO
|18,54
|14.961.624
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|61.680.626
|% -9,98
|
|BURVA
|68,40
|11.003.940
|% -6,94
|
|ATSYH
|59,50
|283.815
|% -6,89
|
|PRKME
|18,19
|44.956.573
|% -5,90
|
|THYAO
|170,30
|1.675.426.265
|% 0,53
|
|AKBNK
|19,10
|835.941.514
|% -1,09
|
|GARAN
|30,54
|624.132.743
|% 1,46
|
|YKBNK
|12,35
|538.620.337
|% -0,80
|
|KOZAL
|20,28
|436.913.581
|% 0,90
|
|AKBNK
|19,10
|835.941.514
|% -1,09
|
|YKBNK
|12,35
|538.620.337
|% -0,80
|
|ISCTR
|13,09
|434.222.901
|% -0,08
|
|EKGYO
|6,50
|147.468.691
|% -0,31
|
|KOZAL
|20,28
|436.913.581
|% 0,90
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5488
|23,5543
|% -0,05
|
|Euro
|25,8985
|25,9119
|% 0,24
|
|Sterlin
|29,9837
|30,1341
|% -0,06
|
|Frank
|26,2652
|26,4234
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2577
|6,2891
|% -0,10
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-1,82
|
|Altın Gr.
|1.461
|1.461
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.580
|4.733
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.297
|2.367
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|17,09
|17,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|-0,18
|