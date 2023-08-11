***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2023 17:06
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET NAZİF ZORLU 660.153.622,61 TRY 26,41
OLGUN ZORLU 287.023.314,18 TRY 11,48
FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 215.267.485,63 TRY 8,61
SELEN ZORLU MELİK 215.267.485,63 TRY 8,61
ZÜLAL ZORLU 14.351.165,71 TRY 0,57
ŞEHMİNUR AYDIN 14.351.165,71 TRY 0,57
MEHMET EMRE ZORLU 14.351.165,71 TRY 0,57
ŞULE ZORLU 14.351.165,71 TRY 0,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184537
BIST