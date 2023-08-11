***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET NAZİF ZORLU 660.153.622,61 TRY 26,41OLGUN ZORLU 287.023.314,18 TRY 11,48FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 215.267.485,63 TRY 8,61SELEN ZORLU MELİK 215.267.485,63 TRY 8,61ZÜLAL ZORLU 14.351.165,71 TRY 0,57ŞEHMİNUR AYDIN 14.351.165,71 TRY 0,57MEHMET EMRE ZORLU 14.351.165,71 TRY 0,57ŞULE ZORLU 14.351.165,71 TRY 0,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184537BIST