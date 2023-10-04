***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 11:43
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET NAZİF ZORLU 1.260.040.452,42 TRY 25,20
OLGUN ZORLU 547.843.674,97 TRY 10,96
FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 410.882.756,23 TRY 8,22
SELEN ZORLU MELİK 410.882.756,23 TRY 8,22
ZÜLAL ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55
ŞEHMİNUR AYDIN 27.392.183,75 TRY 0,55
MEHMET EMRE ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55
ŞULE ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199358
BIST