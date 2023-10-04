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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 11:43
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET NAZİF ZORLU 1.260.040.452,42 TRY 25,20
OLGUN ZORLU 547.843.674,97 TRY 10,96
FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 410.882.756,23 TRY 8,22
SELEN ZORLU MELİK 410.882.756,23 TRY 8,22
ZÜLAL ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55
ŞEHMİNUR AYDIN 27.392.183,75 TRY 0,55
MEHMET EMRE ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55
ŞULE ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199358


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BIST En Aktif Hisseler13:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICUGS 9,02 4.620.891 % 10,00  
BFREN 8.155,10 17.182.796 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 14.197.642 % 10,00  
DMRGD 14,97 3.621.258 % 9,99  
MRSHL 795,90 58.853.899 % 9,99  
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13:22 Alış Satış %  
Dolar 27,5613 27,5685 % 0,48  
Euro 28,9838 29,0012 % 0,79  
Sterlin 33,3501 33,5173 % 0,71  
Frank 29,9168 30,0970 % 0,60  
Riyal 7,3275 7,3643 % 0,24  
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13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -0,16  
Altın Gr. 1.615 1.616 3,55  
Cumhuriyet 11.097 11.265 14,00  
Tam 10.870 10.952 -8,00  
Yarım 5.452 5.493 -4,00  
Çeyrek 2.718 2.746 -2,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,14 -0,04  
Gümüş Gr. 18,70 18,73 0,00  
B. Petrol 89,91 89,91 -1,01  
Seans Raporu 13:22
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