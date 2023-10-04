***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET NAZİF ZORLU 1.260.040.452,42 TRY 25,20OLGUN ZORLU 547.843.674,97 TRY 10,96FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 410.882.756,23 TRY 8,22SELEN ZORLU MELİK 410.882.756,23 TRY 8,22ZÜLAL ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55ŞEHMİNUR AYDIN 27.392.183,75 TRY 0,55MEHMET EMRE ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55ŞULE ZORLU 27.392.183,75 TRY 0,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199358BIST