***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2023 11:56
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AHMET NAZİF ZORLU 1.062.586.681,86 TRY 21,25
OLGUN ZORLU 461.994.209,50 TRY 9,24
FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 346.495.657,13 TRY 6,93
SELEN ZORLU MELİK 346.495.657,13 TRY 6,93
ZÜLAL ZORLU 23.099.710,48 TRY 0,46
ŞEHMİNUR AYDIN 23.099.710,48 TRY 0,46
MEHMET EMRE ZORLU 23.099.710,48 TRY 0,46
ŞULE ZORLU 23.099.710,48 TRY 0,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219537
BIST