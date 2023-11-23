***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET NAZİF ZORLU 1.062.586.681,86 TRY 21,25OLGUN ZORLU 461.994.209,50 TRY 9,24FATMA ŞEHENAZ ÇAPKINOĞLU 346.495.657,13 TRY 6,93SELEN ZORLU MELİK 346.495.657,13 TRY 6,93ZÜLAL ZORLU 23.099.710,48 TRY 0,46ŞEHMİNUR AYDIN 23.099.710,48 TRY 0,46MEHMET EMRE ZORLU 23.099.710,48 TRY 0,46ŞULE ZORLU 23.099.710,48 TRY 0,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219537BIST