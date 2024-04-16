***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.AYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146915 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/BaşkanCEM MENGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği CM Capital Management Şirketi'nde Kurucu Başkan Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146915 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi/ÜyeÖMER YÜNGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.05.2023 İcrada Görevli Zorlu Holding AŞ CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Zorlu Holding AŞ CEO Yardımcısı, Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanı, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi, Zorlu Holding AŞ ve bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.SELEN ZORLU MELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Herhangi bir komitede yer almamaktadır.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM SİNAN AK Sektör Başkanı/ CEO Üst Düzey Yönetici Sektör Başkanı/ CEO Zorlu Enerji Grubu Sektör BaşkanlığıELİF YENER Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel MüdürüALİ KINDAP Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Zorlu Enerji Grubu Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel MüdürAYDIN AKAT Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Endüstriyel Proje ve Uygulamalardan Sorumlu Genel Müdür YokturFUAT CELEPCİ Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür YokturİNANÇ SALMAN Ticaret Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Ticaret Direktörü YokturERDİNÇ ÇETİN Finansman Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finansman Müdürü , Finansman Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Finansman Genel Müdür YardımcısıNİHAT TÜRKSEVER ZES Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yatırımlar, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı YokturYUSUF ÜNLÜ Şarj İstasyonları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Jeotermal Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YokturEBRU DÜZGÜNGÜ Bütçe ve Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bütçe ve Raporlama Müdürü, Bütçe ve Raporlama Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Bütçe ve Raporlama Genel Müdür YardımcısıPINAR MÜFTÜOĞLU Mali Denetim ve Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mali Denetim ve Raporlama Müdürü, Mali Denetim ve Raporlama Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Mali Denetim ve Raporlama Genel Müdür YardımcısıCÜNEYT ÖNER TINAZ Satış ve ZES Türkiye, Yunanistan Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Satış Müdürü, Satış Grup Müdürü YokturÖZDEMİR MANAVCI Muhasabe Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Muhasebe Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Muhasebe Genel Müdür YardımcısıAYHAN AKIN Güneş ve Termik Projeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Proje Müdürü, EPC, DC Şarj, Solar, Biomess Genel Müdür Yardımcısı Vekili YokturBAHADIR ERDOĞAN Sondaj İşleri ve Rezervuar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Jeotermal Projeler Müdürü, Sondaj İşleri ve Rezervuar Yönetimi Grup Müdürü YokturTAMER AKASLAN Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Direktör Üst Düzey Yönetici Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Direktör YokturFULYA BIÇAK MUŞTU Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Üst Düzey Yönetici Yoktur Zorlu Enerji Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme DirektörüSERVET BAHADIR Kamu İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Kamu İlişkileri Direktörü YokturEVREN EVCİT Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Üst Düzey Yönetici Solar Direktörü, Solar ve Satınalma Lojistik Direktörü YokturCİHAN TUNÇ ERTUNÇ OEPSAŞ Bölge Direktörü Üst Düzey Yönetici Dağıtım Hizmetleri Müdürü, OEPSAŞ Bölge Grup Müdürü YokturERSEN MUSTAFA ÖZYILMAZ Satınalma ve Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma ve Lojistik Müdürü Zorlu Enerji Grubu Satınalma ve Lojistik DirektörüMUZAFFER YALÇIN Elektrik Dağıtım Direktörü Üst Düzey Yönetici Elektrik Dağıtım Direktörü YokturKAAN GENÇEL İSG-Ç ve Sürdürülebilirlik Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü Zorlu Enerji Grubu İSG-Ç ve Sürdürülebilirlik DirektörüFUNDA KÜÇÜKOSMANOĞLU Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim Grup Müdürü Zorlu Enerji Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272752BIST