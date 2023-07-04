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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

04.07.2023 15:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL bedelli artırılarak 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 15 Haziran 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 3 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 7.027.487,23 Türk Lirası olup, kalan paylar, 6-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165211


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