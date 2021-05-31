***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
31.05.2021 17:32
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2021, 13.05.2021, 12.03.2021, 17.03.2021, 09.04.2021, 12.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("ZORYEN") tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 5 yıl vadeli, 300 milyon ABD Dolar nominal değerli tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. İhraç edilecek tahvillin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahvil İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939077
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0493
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05520,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 520,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5140
|8,5180
|% 0,31
|
|Euro
|10,4298
|10,4365
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0358
|12,0962
|% 0,01
|
|Frank
|9,4818
|9,5389
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2647
|2,2760
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-7,92
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,01
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
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Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
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Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
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17:54XU050
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