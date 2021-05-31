***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2021, 13.05.2021, 12.03.2021, 17.03.2021, 09.04.2021, 12.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("ZORYEN") tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 5 yıl vadeli, 300 milyon ABD Dolar nominal değerli tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. İhraç edilecek tahvillin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahvil İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939077BIST