***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2022 22:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli toplantısında 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selen Zorlu Melik ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Başak Dalga'nın komite üyeliklerine seçilmelerine, 2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025253
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