***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.05.2023 21:30
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 30.05.2023 tarihli toplantısında
1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Başak Dalga'nın komite üyeliklerine seçilmelerine,
2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,
3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154801
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