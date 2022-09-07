***ZORLF* *HLVKS* *GLYHO* *HSBCB* *VESBE* *KLNMA* *GARFA* *EKTVK* *HUZFA* *ISFIN* *QNBFL* *NURVK* *AKBNK* *YKYAT* *ZKBVK* *SKBNK* *ALNUS* *KTKVK* *BRKVY*
07.09.2022 17:44
***ZORLF******HLVKS******GLYHO******HSBCB******VESBE******KLNMA******GARFA******EKTVK******HUZFA******ISFIN******QNBFL******NURVK******AKBNK******YKYAT******ZKBVK******SKBNK******ALNUS******KTKVK******BRKVY******DENFA******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNUS, BRKVY, DENFA, EKTVK, GARFA, GLYHO, HLVKS, HSBCB, HUZFA, ISFIN, KLNMA, KTKVK, LIDFA, NURVK, QNBFL, SKBNK, VESBE, YKYAT, ZKBVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK92223 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD92214 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92215 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK92218 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK92226 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92270 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92270 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA92227 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD92212 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92222 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92222 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC92210 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF92214 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN92216 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK92226 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92220 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92220 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92228 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESBE TRSVEST62314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92213 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK92215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020926T17 DEVLET TAHVİLİ 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080323T10 DEVLET TAHVİLİ 07/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061086
BIST