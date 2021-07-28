***ZORLF* *PLGAZ* *TFNVK* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *BRKVY* *QNBFL* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ZORLF******PLGAZ******TFNVK******KTKVK******EKTVK******DNFIN******BRKVY******QNBFL******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKVY, DNFIN, EKTVK, KTKVK, PLGAZ, QNBFL, SKYMD, TFNVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS72118 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemePALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR72113 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72138 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD260122T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 28.07.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952337BIST