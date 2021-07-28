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***ZORLF* *PLGAZ* *TFNVK* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *BRKVY* *QNBFL* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

28.07.2021 17:45



***ZORLF******PLGAZ******TFNVK******KTKVK******EKTVK******DNFIN******BRKVY******QNBFL******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, DNFIN, EKTVK, KTKVK, PLGAZ, QNBFL, SKYMD, TFNVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS72118 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK72117 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR72113 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD72138 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD260122T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT260122T11 DEVLET TAHVİLİ 28.07.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952337


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