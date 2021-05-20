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***ZORLF* *SKBNK* *ISGYO* *EKTVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

20.05.2021 17:29



***ZORLF******SKBNK******ISGYO******EKTVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKTVK, ISGYO, SKBNK, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62158 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62158 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYPK2216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY52116 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK92116 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 20/05/2021 İtfa
TCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 20/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına
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SONME 38,64 7.528.535 % 9,96  
VAKFN 11,94 288.870.888 % 9,94  
DOKTA 31,18 981.470 % 9,94  
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