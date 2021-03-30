***ZORLF* *VAKVK* *DENIZ* *EKTVK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
30.03.2021 17:44
***ZORLF******VAKVK******DENIZ******EKTVK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, EKTVK, QNBFL, VAKVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72121 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72139 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72147 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32169 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32169 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR32125 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921874
BIST