***ZORLF* *VAKVK* *DENIZ* *EKTVK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ZORLF******VAKVK******DENIZ******EKTVK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, EKTVK, QNBFL, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72121 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72139 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBK72147 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32144 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32169 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32169 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR32125 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 30/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921874BIST