***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2021 14:37
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pelin KILIÇ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.06.2021 (216) 369 77 72 / 226 pkilic@ziraatgyo.com.tr Düzey 3, Türev Araçlar
Çağlar VARDAR Yatırımcı İlişkileri Asistanı 05.10.2020 (216) 369 77 72 / 228 cvardar@ziraatgyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941715
BIST
16:501.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:508,4724
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1175
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4654
16:5010,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1293
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:50517,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,11
|Açılış
|: 517,41
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:48
|GSDDE
|6,71
|3.892.008
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|430.950.209
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.801.667
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.680.599
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.685.013
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.264.066
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.478.154
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|27.841.608
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,60
|1.923.419.802
|% 2,47
|
|GARAN
|8,47
|1.269.700.857
|% 1,32
|
|THYAO
|14,53
|971.591.499
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,15
|609.325.592
|% 5,39
|
|KOZAA
|16,42
|482.066.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,15
|609.325.592
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,30
|473.014.446
|% 1,32
|
|GARAN
|8,47
|1.269.700.857
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.595.245
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,27
|116.198.553
|% 2,42
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4748
|8,4762
|% -1,32
|
|Euro
|10,3362
|10,3416
|% -1,20
|
|Sterlin
|11,9994
|12,0596
|% -0,73
|
|Frank
|9,4491
|9,5060
|% -1,06
|
|Riyal
|2,2613
|2,2727
|% -0,97
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|0,87
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|-37,49
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|-18,14
|
|Çeyrek
|825
|843
|-9,07
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|0,61
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.73 ) 1, 280
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EMKEL, BOBET, INTEM, FENER, GSDDE
-
17:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, YESIL, METUR, MERIT, ATATP
-
17:01
KERVN, BOBET, BERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
SNGYO, MERIT, BMSCH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında