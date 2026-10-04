ASELSAN uzayda yeni fırsatlara odaklanıyor

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl düzenlenen kongre, bu yıl 5-9 Ekim'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde ve AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

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ASELSAN, ana sponsoru olduğu kongrede, 2000'li yılların başından bu yana geliştirdiği uydu ve uzay teknolojileri portföyünü sergileyecek.

Başlangıçta uydu yer segmenti ve kullanıcı SATCOM çözümlerine odaklanan şirket, yıllar içinde uzay alanındaki yetkinliklerini uydu sistemlerini, platformları ve faydalı yükler, uydu yer kontrol merkezleri ve destekleyici teknolojileri de kapsayacak şekilde genişletti.

TÜRKİYE'NİN UZAY TABANLI YERLİ HABERLEŞME YETKİNLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

ASELSAN, görev ihtiyaçlarına özel uçtan uca çözümler geliştirmesine imkan sağlayan entegre bir portföye sahip bulunuyor.

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Şirket, "Çipten Takım Uyduya" vizyonu doğrultusunda savunma elektroniği alanındaki deneyimini temel alarak çip ve uzay standartlarına uygun elektroniklerden uydu sistemleri ve faydalı yüklerine, yer altyapısından kullanıcı terminallerine kadar uzanan yetkinliklerini ortaya koyacak.

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Bunlardan biri olan Astralink, Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) Haberleşme Uydusu, Alçak Dünya Yörüngesi Uyduları ve Askeri 5G/6G Haberleşme Sistemi Projesi kapsamında geliştiriliyor.

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Astralink, karasal ağların görüş hattının ötesindeki ağ merkezleri ile kullanıcılar arasında güvenli, kesintisiz, güvenilir, düşük gecikmeli ve yüksek kapasiteli haberleşme sağlamak üzere tasarlanıyor. Proje aynı zamanda, ayda 4 uyduya kadar üretim hedefiyle ölçeklenebilir bir seri üretim kabiliyeti oluşturmayı ve Türkiye'nin uzay tabanlı yerli haberleşme yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

TÜRKSAT 6A'NIN DENEYİMİ 7A'YA AKTARILIYOR

IAC 2026'da öne çıkarılacak projelerden Türksat 6A, ASELSAN tarafından geliştirilen haberleşme faydalı yükleri ve uydu teknolojileriyle Türkiye’nin yer sabit yörüngedeki yerli yetkinliklerini ortaya koyuyor.

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ASELSAN, Türksat 6A kapsamında kazanılan deneyim ve yetkinlikler üzerine Türkiye'nin yeni nesil GEO haberleşme uydusu Türksat 7A için çalışmalarını sürdürüyor.

IAC 2026'da öne çıkacak bir diğer konu ise Türkiye'nin SAR uydu programı Göktürk-3 olacak. Bu program, her türlü hava koşulunda gündüz ve gece görüntüleme imkanı sunarak ülkenin uzay tabanlı görüntüleme yeteneklerini genişletecek. Çok paydaşlı program kapsamında ASELSAN, SAR görüntüleme radarını, yüksek miktarda verinin yer istasyonlarına aktarılması için güvenli haberleşme ekipmanlarını ve uydunun ana güvenlik birimini geliştiriyor.

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"YENİ FIRSATLAR YARATIYOR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, IAC 2026'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şirketin projelerine ilişkin bilgi veren Akyol, şunları kaydetti:

"Savunma elektroniği şirketi olarak sahip olduğumuz deneyim, uzay alanına yönelik teknolojiler geliştirmemiz için güçlü bir temel oluşturdu. Bugün ASELSAN, çip teknolojileri ve uzay kalifiye elektroniklerden uydu sistemleri ve faydalı yükleriyle yer altyapısına kadar uzay ekosisteminin tamamında yetkinliklere sahip. IAC 2026, bu yetkinliklerimizi ve uzay alanındaki büyüyen hedeflerimizi sergilemek için önemli bir platform sunuyor. 'Çipten Takım Uyduya' vizyonumuz, bu yetkinlikleri bir araya getirerek eksiksiz, güvenli ve rekabetçi uzay mimarileri geliştirmemizi sağlarken uluslararası pazarlarda da yeni fırsatlar yaratıyor."