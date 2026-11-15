Bakan Şimşek: COP31 kapsamında 5,1 milyar dolarlık 10 kredi anlaşması imzaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin başkanlığını üstlendiği COP31'in başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Şimşek, zirvenin başarısının yalnızca katılımcı sayısıyla ölçülemeyeceğini, asıl önemli unsurun iklim hedeflerinin somut projelere dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile önemli bir girişim başlattıklarını açıklayan Şimşek, ülkelerin iklim hedeflerini uygulanabilir projelere dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

COP31 ZİRVESİ VE TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARI

Şimşek, "Yıllardır ülkeler hedefler ortaya koyuyorlar, planlar koyuyorlar. Fakat uygulama zayıf kalıyor. Dolayısıyla COP31'de biz uygulamayı merkeze oturttuk. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte iklim uygulama köprüsü kuralım dedik. Ülkelerin kağıt üzerindeki hedeflerini uygulanabilir projelere nasıl dönüştürürüz, bunun finansmanını nasıl sağlarız? Esas gündem buydu." ifadelerini kullandı.

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Zirvede "35'e 35" hedefinin de ortaya konulduğunu aktaran Şimşek, 2035 yılına kadar enerji kullanımında elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasının ve elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

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Şimşek, COP31'in uzun yıllar sonra iklim politikalarının uygulanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirileceğini ifade etti.



Türkiye'nin uluslararası çok taraflı kalkınma bankalarıyla güçlü bir iş birliği geliştirdiğini belirten Şimşek, son üç yılda 50 milyar doların üzerinde uygun koşullu, uzun vadeli kredi imkanı sağlandığını açıkladı.

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Türkiye'nin Dünya Bankası Grubu'nda ilk sıraya yükseldiğini, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) ise son altı yıldır ilk sırada yer aldığını dile getiren Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarda da Türkiye'nin ilk üç sıraya yükseldiğini kaydetti.

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"KAYNAKLAR DOĞRUDAN KALKINMAYA YÖNELİK KULLANILACAK"

COP31 kapsamında uluslararası kalkınma bankalarıyla yapılan görüşmelerin somut sonuçlar verdiğini belirten Şimşek, toplam 5,1 milyar dolarlık 10 kredi anlaşmasına imza attıklarını bildirdi.

Söz konusu kaynakların kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren Şimşek, "Bu kaynak nereye gidecek? İklime dayanıklı tarıma gidecek. Çiftçimizin, tarımın gelişmesine gidecek. Rekabet gücümüzü artıracak altyapıya, örneğin demir yollarına gidecek. Sağlığa, yenilenebilir enerjiye gidecek." dedi.

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Anlaşmaların bütçe desteği niteliğinde olmadığının altını çizen Şimşek, kredilerin doğrudan kalkınma projelerine yönlendirileceğini vurguladı.

Şimşek, KOBİ'lerin ve kadın girişimcilerin desteklenmesinin de finansman anlaşmalarının önemli başlıkları arasında bulunduğunu belirterek, "10 tane anlaşma imzaladık. 5,1 milyar dolar. Somut çıktı da var." ifadelerini kullandı.

FON TASFİYE SÜRECİNDE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecine alındığını hatırlattı.

Şimşek, olağan tasfiye kapsamındaki 94 fonda 55 bin 821 kişiye 68 milyar lira, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda ise 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödendiğini açıkladı.

Toplamda 119 fonda 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Şimşek, 371 bin 21 yatırımcının net yatırım tutarının tamamını alarak sistemden çıktığını söyledi.

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Tasfiye sürecinin öngörülenden hızlı ilerlediğini vurgulayan Şimşek, "Bu ödemelerde hiçbir şekilde hazineden, bütçeden, milletin parası kullanılmıyor. Kullanılmadı, kullanılmayacak." dedi.

"1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEMELERE ÇOK AZ KALDI"

TMSF bünyesindeki iade ve geri kazanım hesaplarında 35,6 milyar liralık kaynak biriktiğini açıklayan Şimşek, bu tutarın büyük bölümünün ödemelerde kullanıldığını belirtti.

Bir milyon liraya kadar ödeme sürecinin devam ettiğini kaydeden Şimşek, yeni kaynakların oluşması ve fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli ödemelerin süreceğini ifade etti.

KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖDEMEDE ÖNCELİK

Fon tasfiyelerinde küçük yatırımcıları önceliklendirdiklerini belirten Şimşek, 1 milyon liraya kadar alacağı bulunan hak sahiplerine ödemelerin sürdüğünü, kaynak oluştukça diğer yatırımcılara da ödeme yapılacağını söyledi.

SPK’nın manipülasyon şüphesi bulunan hisselere yönelik incelemelerini hızlandırdığını ifade eden Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığından 25 vergi müfettişinin SPK’ya görevlendirildiğini açıkladı.

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Şimşek, “Geriye dönük incelemeler büyük oranda bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Piyasa bozucu faaliyetlere veya manipülasyona karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak, haksız kazançların iadesi talep edilecek.” dedi.

Tasfiye sürecinin tamamı için altı aylık süre öngördüklerini belirten Şimşek, incelemelerin ise büyük ölçüde ay sonunda sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.