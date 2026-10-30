EPDK'dan elektrik faturalarını ilgilendiren açıklama

EPDK, elektrik tüketiminde son kaynak tedarik tarifesine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken aboneleri için 2026 yılında 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan yıllık tüketim limiti, 2027 yılı için 3 bin kilovatsaate indirildi.

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Yeni düzenleme kapsamında, aylık ortalama 250 kilovatsaat ve üzerindeki elektrik tüketimine karşılık gelen yaklaşık 820 liralık fatura tutarı, belirlenen yıllık tüketim limitinin anlaşılması açısından referans olarak gösterildi.

YAKLAŞIK 6,5 MİLYON ABONEYİ İLGİLENDİRİYOR

EPDK’nin açıklamasında, Türkiye’de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunduğu belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesinin, diğer bir ifadeyle toplam mesken abonelerinin yüzde 14,7’sinin yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacağı bildirildi.

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ULUSAL TARİFEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

EPDK, alınan kararla ulusal elektrik tarifesinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini vurguladı.

Düzenlemenin, yıllık elektrik tüketimi 3 bin kilovatsaat ve üzerinde olan mesken abonelerinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamına alınmasına yönelik olduğu belirtildi.

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Bu kapsamda, belirlenen tüketim limitini aşan abonelerin elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden temin etmelerinin amaçlandığı ifade edildi.

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BAZI ABONE GRUPLARI DÜZENLEMEDEN MUAF TUTULDU

Yeni düzenlemede tarımsal faaliyetler için uygulanan son kaynak tedarik limiti değiştirilmedi. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için geçerli olan 15 bin kilovatsaatlik limit de korundu.

Öte yandan camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler, şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz, solunum ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler düzenlemenin dışında bırakıldı.

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YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

EPDK, 2027 yılı için belirlenen tüketim limitinin 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Buna göre, 2026 veya 2027 takvim yılında yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim limitinin aşılması halinde, ikili anlaşma yapmamış abonelere limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli son kaynak tedarik tarifesi uygulanacak.

Örneğin, 2026 yılı ekim ayında yapılan sayaç okumasıyla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kilovatsaati aşan bir mesken abonesi, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yeni tarife kapsamına alınacak.

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EPDK, düzenlemenin temel amacının yüksek elektrik tüketimine sahip abonelerin desteklenen tüketici grubundan çıkarılarak elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden temin etmesini sağlamak olduğunu belirtti.