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NASA'dan Türkiye hakkında açıklama: Dört gözle bekliyoruz

05.10.2026 - 15:36 | Son Güncellenme:

#NASA#Türkiye#Uzay

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkan Yardımcısı Matt Anderson, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzaladığına işaret ederek, "Uzay, Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis Anlaşmaları'nın imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir. Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyor ve buradan nereye gideceğini göreceğiz." dedi.

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NASAdan Türkiye hakkında açıklama: Dört gözle bekliyoruz

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

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NASA Başkan Yardımcısı Anderson, geçen ay ABD tarafından uzaya silah yerleştirildiğinin açıklanmasına ilişkin, Amerika'nın şu anda uzayın her üç alanında da lider olduğunu söyledi.

Anderson, "Bizim konuyu ele alma biçimimiz, NASA'nın uzayın barışçıl keşfi ile uzayın ulusal güvenlik tarafını (ABD Uzay Kuvvetleri ve Uzay Komutanlığı) birbirinden ayırmaktır. Dolayısıyla NASA olarak bizim baktığımız ve diğer hükümet ajanslarıyla ortaklık kurmaktan hoşlandığımız önemli bir ayrım budur." dedi.

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Çin'in Ay'a ABD'den önce ayak basma ihtimaline değinen Anderson, 1960'lı ve 1970'li yıllarda uzay yarışını kazandıklarını anımsattı.

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Anderson, "Şu anda sivil uzay yarışı olarak gördüğüm 'Uzay Yarışı 2.0', istemediğimizden biraz daha yakın seyrediyor ancak rekabetçi olacağız ve çok yakında duyuracağımız heyecan verici haberlerimiz var. Bu yarış, bizim için bilimsel keşif odaklıdır. 1960'lardaki Apollo döneminde yaptığımızdan çok farklı. Artemis döneminde Ay yüzeyinde kalmaya, kalıcı bir varlık inşa etmeye, Ay tabanlı bir üs kurmaya ve yüzey hakkında daha çok şey öğrenmeye gidiyoruz. Nihayetinde 'Üçüncü Uzay Yarışı' dediğimiz şey ise Mars'a ve ötesine ilerlemektir." diye konuştu.

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"UZAY, TÜRKİYE İÇİN ULUSAL BİR ÖNCELİK"

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Matt Anderson, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) sonlandırılmasına ilişkin ise Alçak Dünya Yörüngesi'nde neredeyse 26 yıllık kesintisiz varlıklarından gurur duyduklarını ifade etti.

Anderson, "ISS'in ömrü sona erme vakti geldiğinde, ISS'i çok sorumlu bir şekilde Dünya'ya düşürmek (de-orbit etmek) üzere bir şirketle halihazırda sözleşme imzaladık." dedi.

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Uzayda yapay zekaya otonomi verip vermeme konusuna işaret eden Anderson, bunun için endişelenilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Anderson, "ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın dört bir yanından süper zeka konusundaki en iyi uzmanları tam da bu meseleyi konuşmak üzere henüz topladı. ABD liderliğinde, doğru ellerde bunun çok iyi yönetileceğinden eminim." şeklinde konuştu.

Büyüyen uluslararası uzay topluluğunda Türkiye'nin rolüne ve NASA ile ortaklık ihtimaline dikkati çeken Anderson, Türkiye'nin uzay topluluğundaki geleceği için gerçekten heyecanlı olduğunu anlattı.

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Anderson, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı yeni imzaladığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Artemis Anlaşmaları'na dahil 76 ülkemiz var. Bununla birlikte Türkiye, anlaşmanın diğer tüm üyeleriyle birlikte bizimle kalkıp Ay üssümüzü inşa etmeye yardımcı olabilir. Bu, Türkiye'nin mühendislerine, bilim insanlarına hatta belki astronotlarına ve Artemis Anlaşmaları'nın tüm üyelerinin Ay üssünü kurmasına katkı sağlayabilecek tüm teknolojilere yardımcı olabilir. Uzay, Türkiye için ulusal bir öncelik ve Artemis Anlaşmaları'nın imzalanmasıyla açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için bir ulusal öncelik haline gelmiştir.

Dolayısıyla bu ortaklığı dört gözle bekliyor ve buradan nereye gideceğini göreceğiz."

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