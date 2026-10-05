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Annelere erken emeklilikte çift hesap: Doğum borçlanması günü, özel hak yaşı değiştiriyor

05.10.2026 - 13:21 | Son Güncellenme:

#Annelere Erken Emeklilik#Yıpranma Payı#Doğum Borçlanması

Annelere erken emeklilik sürecinde önemli haklar tanınıyor. Ağır engelli veya malul çocuğu bulunan annelere sağlanan avantajlar ile doğum borçlanması imkanının emekliliğe etkisi merak ediliyor. İşte detaylar…

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Çalışan annelerin emeklilikte yararlanabileceği hakları ele alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, kamuoyunda “yıpranma payı” olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı ile doğum borçlanması dahil süreçle ilgili tüm detayları CNN Türk'e anlattı.

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AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNEYE İLAVE PRİM GÜNÜ

Zengin’in verdiği bilgilere göre, sürekli başka birinin bakımına muhtaç derecede ağır engelli veya malul çocuğu bulunan anneler için özel bir emeklilik düzenlemesi bulunuyor.

Bu kapsamdaki annelerin çalıştıkları her 360 günlük süreye, dörtte bir oranında 90 gün ilave ediliyor. Böylece bir yıllık çalışma, emeklilik hesabında 450 gün olarak dikkate alınabiliyor.

Düzenlemenin önemli bir başka avantajı ise eklenen sürelerin yalnızca prim gününü artırmakla kalmaması. İlave edilen süreler, şartların sağlanması halinde annenin emeklilik yaşından da indiriliyor.

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Zengin, “Hem prim ödeme gün sayısına dörtte biri oranında süre ekleniyor hem de bu ilave süreler emeklilik yaşından indiriliyor. Dolayısıyla anneler yaş bakımından da daha erken emekli olabiliyor” dedi.

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1 EKİM 2008 AYRINTISI

Düzenlemede kritik tarihlerden biri 1 Ekim 2008. Zengin, söz konusu hakkın bu tarihte yürürlüğe giren düzenlemeye dayanması nedeniyle hesaplamada 1 Ekim 2008 sonrasındaki prim ödeme sürelerinin dikkate alındığını belirtti.

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Buna göre ağır engelli veya malul çocuğunun sürekli bakımına ihtiyaç duyan anneler açısından ilave süre hesabında, yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışmalar önem taşıyor.

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16 YILLIK ÇALIŞMAYA 1.440 GÜN İLAVE

Zengin, uygulamayı bir örnek üzerinden de anlattı. Ağır engelli çocuğuna ilişkin durumun 2010 yılından itibaren kabul edildiği ve annenin 16 yıl boyunca prim ödediği varsayıldığında, normal şartlarda 5 bin 760 günlük prim ortaya çıkıyor.

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Her 360 günlük çalışma için 90 gün eklenmesiyle 16 yılda toplam 1.440 günlük ilave süre oluşuyor. Böylece örnekte annenin emeklilik hesabında dikkate alınan süre 7 bin 200 güne çıkıyor.

İlave edilen 1.440 gün yaklaşık dört yıla karşılık geldiğinden, bu süre aynı zamanda emeklilik yaşından da indirilebiliyor. Zengin’in verdiği örneğe göre normal koşullarda 58 yaşında emekli olacak bir kadın, diğer şartların da sağlanması halinde bu avantaj nedeniyle 54 yaşında emeklilik hakkına ulaşabiliyor.

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ÜÇ ÇOCUK İÇİN 2.160 GÜNE KADAR DOĞUM BORÇLANMASI

Çalışan annelere sağlanan bir diğer önemli imkan ise doğum borçlanması.

Zengin, sigortalılık başlangıcından sonra yapılan doğumlar nedeniyle çalışılmayan ve prim ödenmeyen uygun sürelerin borçlanılabildiğini belirtti. Her çocuk için 720 güne kadar doğum borçlanması yapılabiliyor.

Mevcut uygulamada üç çocuğa kadar borçlanma hakkından yararlanılması mümkün. Böylece gerekli şartları taşıyan bir anne, üç çocuk için toplam 2 bin 160 güne kadar prim kazanabiliyor.

Doğum borçlanmasının ağır engelli çocuğu bulunan annelere sağlanan düzenlemeden önemli bir farkı bulunuyor. Doğum borçlanması doğrudan emeklilik yaşından indirim sağlamıyor; esas olarak prim ödeme gün sayısındaki eksikliklerin tamamlanmasına imkan veriyor.

Bu nedenle özellikle emeklilik için gerekli prim gününü dolduramayan anneler açısından doğum borçlanması emeklilik tarihinin öne gelmesini sağlayabiliyor.

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AĞIR ENGELLİLİK DURUMU NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Ağır engelli veya malul çocuğu nedeniyle ilave prim süresinden yararlanmak isteyen annelerin durumunun yetkili sağlık süreçleri üzerinden tespit edilmesi gerekiyor.

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Zengin’in aktardığına göre anneler Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurabiliyor. Gerekli sağlık değerlendirmelerinin ardından çocuğun sürekli başka birinin bakımına muhtaç derecede malul veya ağır engelli olduğunun yetkili kurumlarca kabul edilmesi halinde ilgili dönemler için emeklilik hesabı buna göre yapılıyor.

Bu nedenle söz konusu durumda çocuğu bulunan annelerin, sağlık raporlarının ve çalışma sürelerinin hangi tarihten itibaren düzenleme kapsamında değerlendirileceğinin belirlenmesi için SGK’ya müracaat etmesi önem taşıyor.

Özetle sosyal güvenlik mevzuatı annelere iki farklı mekanizma üzerinden emeklilik avantajı sağlayabiliyor. Doğum borçlanması prim günündeki eksikliklerin tamamlanmasına imkan verirken, sürekli bakıma muhtaç ağır engelli veya malul çocuğu bulunan annelere yönelik düzenleme hem prim gününü artırabiliyor hem de şartları karşılayan ilave sürelerin emeklilik yaşından düşülmesini sağlayabiliyor.

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