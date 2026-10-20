Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSiber Güvenlik Başkanı Önal'dan saldırılar konusunda kritik uyarı
HaberlerUzmanpara

Siber Güvenlik Başkanı Önal'dan saldırılar konusunda kritik uyarı

20.10.2026 - 12:50 | Son Güncellenme:

#Siber Güvenlik#Ömer Önal#Siber Güvenlik Saldırısı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, "Geleceğin güçlü devletleri yalnızca teknoloji üretenler değil, teknolojiyi kendi iradesiyle yönetebilen, krizler karşısında ayakta durabilen ve dijital dünyada kararlarını kendi zihninden verebilen devletler olacak." dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Siber Güvenlik Başkanı Önaldan saldırılar konusunda kritik uyarı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" temasıyla düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Gücün, 20. yüzyılda toprakla, çelikle ve petrolle, 21. yüzyılda ise veriyle, algoritmayla, hesaplama kapasitesiyle ve bunlara kimin hükmettiğiyle ölçüldüğünü belirten Önal, son dönemde dünyada yaşanan siber saldırılar hakkında bilgi verdi.

Fransa'da birkaç market zincirine, yüzlerce soğutma sistemine sızan saldırganların buzdolaplarının sıcaklık derecelerini uzaktan değiştirerek, soğuk zinciri bozduğunu anımsatan Önal, şunları kaydetti:

"Ortada kilitlenmiş bir ekran yok, fidye ya da fidye yazılımı yok, fidye notu yok. Sadece bir ülkenin gıda tedarik zincirine yapılan uzaktan, sessiz bir müdahale var. Bu bir bilgisayarın değil, aslında artık sofranın güvenliği meselesi haline geldi.

Haberin Devamı

Dijital cephede de tablo çok farklı değil. Eylül ayında kripto varlık saldırılarında yaklaşık 768 milyon dolar çalındı ve eylül ayı 2024'ün en kötü ayı oldu. Kayıpların büyük bir kısmı iki olaydan geldi. Bunlardan birinde ise izlerin bir devlete çıktığını hep beraber gördük. Yani siber suçla jeopolitik güç mücadelesi artık iç içe geçmiş durumda. Bunun adı siber olay da değil artık, stratejik bir gerçeklik."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Bakan Şimşek'ten 'fon' açıklaması! 10 milyon TL ve üzerinde kazanç sağlayanlar için süreç başlatıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Şimşek'ten 'fon' açıklaması! 10 milyon TL ve üzerinde kazanç sağlayanlar için süreç başlatıldıHaberi Görüntüle

"VERİ YALNIZCA TEKNİK BİR UNSUR DEĞİL"

Haberin Devamı

Geleneksel bakış açısıyla siber güvenliği sunucuların, ağların ve yazılımların güvenliği olarak görüldüğünü ancak bugün artık bu anlayışın yetersiz olduğunu dile getiren Önal, artık siber güvenliğin bilgisayar ve sistem odalarının dışına çıktığına işaret etti.

Türkiye'nin dijital egemenlik yolunda önemli adımlar attığını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"5 Mayıs 2024'te Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduktan sonraki ilk Siber Güvenlik Kurulu toplandı, önümüzdeki günlerde de ikincisi yapılacak. Siber Güvenlik Kurulu, kritik altyapıların korunmasını, yerli ve milli teknolojilerle kapasite geliştirmeyi öncelikli olarak ele aldı. Aynı toplantıda veri egemenliği ayrı bir başlık olarak masaya yatırıldı. Verinin yalnızca teknik bir unsur değil, stratejik bir değer olduğu da vurgulandı. Yani artık konuşulan şey bir teknoloji tercihi değil, bir devlet politikası haline geldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Siber Güvenlik Başkanlığının görev tanımına dijital devlet alanı da eklendi. Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik yetkiler de Siber Güvenlik Başkanlığı çatısı altında toplandı. Bu, şu demek, siber güvenlik, dijital dönüşüm ve yapay zeka ayrı ayrı masalarda değil, aynı masada konuşuluyor."

Önal, siber güvenliğin yönetim kurullarının, bakanlıkların, rektörlüklerin gündeminde ilk sıralarda olması gerektiğinin altını çizdi.

S&P Global Ratings: Türkiye'de hanehalkının liraya güveni dirençli kalmaya devam ediyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRS&P Global Ratings: Türkiye'de hanehalkının liraya güveni dirençli kalmaya devam ediyorHaberi Görüntüle

"HİÇBİR SİSTEM YÜZDE 100 GÜVENLİ DEĞİL"

Tehdit istihbaratının paylaşılması, ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve hızlı bir bilgi akışı kurulmasının gerekliliğine işaret eden Önal, "Hiçbir sistem yüzde 100 güvenli değil, bunu biliyoruz. Soru 'Saldırıya uğrayacak mıyız?' değil, kesinlikle uğrayacağız. Saldırıya uğradığımızda ne kadar çabuk toparlanacağız, asıl soru bu olmalı." dedi.

Önleme kadar tespit, müdahale ve toparlanma kabiliyetlerine de yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Önal, yedeklik, kriz tatbikatları, sıfır güven mimarisi ve kuantum sonrası şifreleme planlarının artık lüks değil, bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Haberin Devamı

Yeni dünya düzeninde fiziksel sınırların yanı sıra kritik altyapıların da korunması gerektiğini belirten Önal, "Geleceğin güçlü devletleri yalnızca teknoloji üretenler değil, teknolojiyi kendi iradesiyle yönetebilen, krizler karşısında ayakta durabilen ve dijital dünyada kararlarını kendi zihninden verebilen devletler olacak." diye konuştu.

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Süre uzatıldı: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Süre uzatıldı: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TLHaberi Görüntüle

"SİBER GÜVENLİK ALANINDA TÜRKİYE İYİ BİR NOKTADA"

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan da Türkiye'nin ihtiyacı olan siber güvenlik sektörü ile yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Siber güvenlik alanında Türkiye'nin iyi bir noktaya ulaştığını belirten Alkan, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla bu alanda yapılması gerekenlerin etkili şekilde gerçekleştirileceğine yönelik son derece inançlı olduklarını ifade etti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de üniversitenin siber güvenlik ve kriptoloji alanında kapasitesini artırdığını dile getirerek, hem Ankara'daki hem de KKTC'deki birikimlerini projelerde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Lisans ve lisansüstü programlarla nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini ve kuantum sonrası kriptografi gibi alanlarda geleceğe hazırlandıklarını aktaran Yozgatlıgil, kamu ve sanayi işbirliğiyle yerli teknolojiler üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın dönemi Bizzat açıkladı
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Bizzat açıkladı
Tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine Kadınların fotoğraflarını kataloğa koyup yumurta sattılar
Tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine! Kadınların fotoğraflarını kataloğa koyup yumurta sattılar
Sabina, Medine, Zarina Biri olmadan diğeri yok... Ankarada şaşırtan bir hikaye
Sabina, Medine, Zarina! Biri olmadan diğeri yok... Ankara'da şaşırtan bir hikaye
Fransada yağmacı krizi Lüks markalar sokaklara saçıldı: Çöp kenarında Rolex
Fransa'da yağmacı krizi! Lüks markalar sokaklara saçıldı: 'Çöp kenarında Rolex'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBİR HASTANE SERÜVENİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinFoncuların verdiği asıl zarar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluNurgül Yeşilçay, ‘kral çıplak’ dedi
Eren Aka
Eren AkaAzmiyle köyüne umut oluyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrieze ve PAD Londra nasıl geçti?
İlgili Haberler
Antalya’da fuhuş soruşturması 4’üncü dalga operasyonda 5 tutuklama
Antalya’da fuhuş soruşturması! 4’üncü dalga operasyonda 5 tutuklama
19 yıl, 1 dakikada yok oldu: Sabah 5te getirdim, akşam önümden akıp gidiyordu
19 yıl, 1 dakikada yok oldu: Sabah 5'te getirdim, akşam önümden akıp gidiyordu
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
İkinci elde büyük oyun Hepsi aynı hayatı yaptı: Araba görünüş şekliyle çok güzeldi, hurdaya çıktı
İkinci elde büyük oyun! Hepsi aynı hayatı yaptı: Araba görünüş şekliyle çok güzeldi, hurdaya çıktı