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Uzmanpara1993 model bir kamyonetine gelen cezayı görünce harekete geçti: '16 liraya sakız alınır'
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1993 model bir kamyonetine gelen cezayı görünce harekete geçti: '16 liraya sakız alınır'

15.10.2026 - 10:55 | Son Güncellenme:

#Geçiş İhlali#Trabzon#Trafik İhlali

Trabzon'da yaşayan emekli trafik polisi Aydın Çalış, 17 yıldır il dışına çıkarmadığı kamyonetine İstanbul'dan gelen geçiş ihlali bildirimiyle şaşkına döndü. Çalış, olayın arkasında başka bir ihtimal olabileceğinden endişe ediyor.

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan emekli trafik polisi Aydın Çalış'ın (66), 17 yıldır sadece ilçeler arasında kullandığı kamyonetine e-Devlet üzerinden İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle ödenmesi gereken 16 lira 50 kuruş tutarında geçiş ücreti bildirimi yapıldı.

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Kamyonetinin il dışına hiç çıkmadığını söyleyen Çalış, "Baktım ki 16 lira 50 kuruşluk bir ödeme görünüyor. Başlangıçta 16 bin 500 liradır sanmıştım" dedi.

Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan emekli trafik polisi Aydın Çalış'ın telefonuna, e-Devlet üzerinden tebligatı bulunduğuna ilişkin mesaj geldi.

1993 model bir kamyonetine gelen cezayı görünce harekete geçti: 16 liraya sakız alınır

Sisteme girerek bildirimi kontrol eden Çalış, 61 HF 262 plakalı kamyonetinin, 20 Eylül 2026 tarihinde İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu işletmesine bağlı Sarıgazi-S8A gişesinden ihlalli geçiş yaptığını gördü.

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Bildirimde, ihlalli geçiş gerekçesiyle ödenmesi gereken ücretin 16 lira 50 kuruş olduğu belirtildi. 1993 model kamyonetini, 2009 yılından bu yana Trabzon dışına çıkarmadığı için tedirgin olduğunu belirten

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Çalış, aracın başka bir olayda kullanılabileceği veya sahte plaka takılmış olabileceği ihmaliyle ilgili yerlere başvuracağını söyledi.

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'KAMYONETİM 10 KİLOMETREDE HARARET YAPIYOR'

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İlk kez böyle bir olayın başına geldiğini anlatan Aydın Çalış, "İş yerimde oturuyorum. Telefonuma e-devletten, 'Tebligatınız vardır' bilgisini içeren bir mesaj geldi. Bakınca, 20 Eylül 2026’da bahse konu kamyonetimin İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'nda bir gişeden ceza yediğini öğrendim. Benim kamyonetim 10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan, 1993 model bir kamyonettir. Baktım ki 16 lira 50 kuruşluk bir ödeme görünüyor. Başlangıçta 16 bin 500 liradır sanmıştım. Bu cezanın bir önemi yok ancak ben emekli emniyet mensubuyum. Bu araba başka bir suça da karışabilir, sahte plaka da kullanılabilir. Bu yüzden tedirgin oldum" dedi.

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1993 model bir kamyonetine gelen cezayı görünce harekete geçti: 16 liraya sakız alınır

'2009 YILINDAN BERİ TRABZON DIŞINA ÇIKMADIM'

Kamyonetinin o tarihte iş yerinin önünde olduğunu belirten Çalış, gerekli yerlere başvurarak önlem alacağını ifade ederek, "Ödeme gününü de geçirmişim. Tutar 33 liraya çıktı. Ödeyeceğim ama bundan sonra olabilecek olan olayları önlemek amacıyla gerekli yerlere müracaat edeceğim. İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu Sarıgazi-S8A gişesinden kamyonetim geçiş yapmış. 16 liralık bir geçiş ücreti olduğunu da düşünmüyorum. Ne olduğunu da anlayamadım. Gerçekten çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Trafik cezasının tutarı da değişik geldi. Belki sahtedir diye düşündüm ama e-devlete de düştüğü için şaşırdım. Kamyonetim, o tarihte iş yerimin önünde duruyordu. Kamyonetimi 2009 yılında aldım. O tarihten beri de Trabzon ve ilçeleri dışına hiç çıkarmadım. 16 liraya belki bir sakız alınır. Gerekli yerlere başvurarak önlem alacağım" diye konuştu.

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