Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, küresel üretimin 2020`de daralacağını belirterek, fonun üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.
`1 trilyon dolarlık finansal kapasitemizi kullanmaya hazırız`
27.03.2020 17:43
Son güncelleme : 27.03.2020 18:02
AA
IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Uluslararası Para
ve Finans Komitesi (IMFC) Başkanı Lesetja Kganyago’nun video-konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir ortak açıklama yapıldı.
Dünyanın küresel bir salgının ekonomik ve finansal bir krize dönüşmesiyle daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya bulunduğu belirtilen açıklamada, “Ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, küresel üretim 2020'de daralacak.” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, IMF’ye üye ülkelerin vatandaşların hayatlarını kurtarmak ve ekonomik faaliyetleri korumak için şimdiden olağanüstü adımlar attığına işaret edilerek, “Fakat daha fazlasına ihtiyaç var. Öncelik, 2021’de ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için kırılgan hanehalkına ve şirketlere yönelik mali desteği hedeflemeli.” değerlendirilmesine yer verildi.
Kovid-19’un sebep olduğu küresel krizi etkili bir şekilde çözmek için “güçlü ve koordineli politika eylemlerinin” önemine dikkat çekilen açıklamada, “IMF, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır.” ifadesi kullanıldı. IMF'nin açıklamasında, fonun halihazırda en fakir üye ülkelerin borç geri ödemelerine yönelik yardım sağlamak üzere harekete geçtiği hatırlatılarak, IMF’nin döviz sıkıntısı çeken üye ülkelere yardımcı olacak ek seçenekleri araştıracağı bildirildi.
Ortak hedefin üye ülkelerin daha hızlı ve daha güçlü bir ekonomik toparlanma sağlamaları için IMF’nin kriz yanıtını daha etkin hale getirmek olduğu vurgulanan açıklamada, ek seçenekler gibi bütün konuların IMFC’nin Bahar Toplantıları’nda dikkate alınması için güçlü bir tedbir paketi getirmek amacıyla önümüzdeki haftalarda IMF’nin İcra Kurulu tarafından tartışılacağı da belirtildi.
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