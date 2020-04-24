Ticaret Bakanlığı`nca, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.
2020 yılı dış ticaret sermaye şirketleri belirlendi
24.04.2020 09:00
Son güncelleme : 24.04.2020 09:04
AA
Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirket sıralandı.
Öte yandan, Resmi Gazete'nin 19 Temmuz 2019 ile 15 Ocak 2020 tarihli sayılarında yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"lar ise yürürlükten kaldırıldı.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9839
En Düşük
6,9413
18:057,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5238
En Düşük
7,4769
18:05386,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 386,78
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
387,75
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5869
|8,6300
|% 0,46
|
|Frank
|7,1113
|7,1541
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,56
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.540
|3,00
|
|Tam
|2.544
|2.606
|3,00
|
|Yarım
|1.239
|1.272
|1,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,02
|22,02
|0,69
|