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3 dev şirketten `corona` adımı

23.03.2020 11:07

Son güncelleme : 23.03.2020 11:12
ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla`nın yeni tip corona virüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.



AA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı.

Önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti.

Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor.




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