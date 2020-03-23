ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla`nın yeni tip corona virüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.
3 dev şirketten `corona` adımı
23.03.2020 11:07
Son güncelleme : 23.03.2020 11:12
AA
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal
ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı.
Önceki gün Beyaz
Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti.
Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor.
10:5682.781
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.014,55
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:566,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:567,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:56315,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 315,60
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.548.920
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|AYCES
|7,39
|427.607
|% 9,97
|
|ECILC
|3,65
|51.436.813
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.271.638
|% 9,89
|
|ADNAC
|1,80
|2.670.717
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|321.112
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|819.585
|% -9,95
|
|GARAN
|6,81
|197.996.311
|% -8,71
|
|ASELS
|20,24
|82.610.865
|% -5,42
|
|THYAO
|7,51
|77.726.388
|% -5,89
|
|BIMAS
|52,50
|67.161.011
|% 5,38
|
|ISFIN
|2,77
|55.905.242
|% -8,88
|
|GARAN
|6,81
|197.996.311
|% -8,71
|
|YKBNK
|1,75
|49.227.021
|% -6,91
|
|IHLGM
|0,68
|14.680.158
|% -9,33
|
|ISFIN
|2,77
|55.905.242
|% -8,88
|
|ODAS
|1,14
|21.434.396
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6434
|7,6817
|% 0,49
|
|Frank
|6,6542
|6,6942
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7498
|1,7585
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-9,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
|