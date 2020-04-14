Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği`nin (AB) üye ülkeler garantörlüğünde, tahvillerle 1.5 trilyon euroya kadar kurtarma fonu finanse edebileceğine dikkat çekti.
`AB 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir`
14.04.2020 14:12
Son güncelleme : 14.04.2020 14:21
DHA
FX Street'in, Alman Handelsblatt gazetesine dayandırarak verdiği haberine göre Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bu kapsamda bir finansman sağlamanın olanaklı olduğunu, ancak AB içinde henüz bu yönde bir karar alınmadığını vurguladı.
AB'ye üye ülkeler üzerinde anlaştıkları sürece, hiçbir opsiyonu göz ardı etmediklerinin altını çizen Dombrovskis, "Hepimizin bildiği gibi, bu durum euro
tahvilleri için geçerli değil" dedi.
Eurogrup maliye bakanlarının geçen günlerde Covid-19 salgınıyla mücadelede 500 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını da anımsatan Dombrovskis, bu anlaşmanın özellikle çok fazla borcu olan üye ülkelerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırdığına dikkat çekti.
Dombrovskis, "Şu anda Euro Bölgesi'nde devlet tahvilleri için alıcı bulmakta sorun yaşayan hiçbir ülke yok" diye ekledi.
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