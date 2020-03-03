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AB 2018`de savunmaya 207,6 milyar euro harcadı

03.03.2020 11:32

Son güncelleme : 03.03.2020 11:32
Avrupa Birliği`nin 28 üye ülkesinin 2018`deki savunma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 207 milyar 598 milyar euroya yükseldi.



AA

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği bilgilere göre, 2018 yılında üye ülkelerin savunma harcamalarının 2017 yılına göre yüzde 2 artış kaydederek 203 milyar 461 milyon eurodan 207 milyar 589 milyar euroya yükseldi.

AB ülkelerinin 2018'deki savunma harcamaları, birliğin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2'sine denk geliyor. Bu oran 2001’de GSYİH’nin yüzde 1,4'üne denk geliyordu.

AB genelinde savunma harcamalarının, sosyal koruma (yüzde 19,2), sağlık (yüzde 7) ve eğitim (yüzde 4,6) harcamalarının çok gerisinde kalması ise dikkati çekti.

İNGİLTERE, AB'DE EN FAZLA SAVUNMA HARCAMASI YAPAN ÜLKEYDİ

AB'den ayrılan İngiltere, 2018’de Birlik içinde en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu.

2018’de savunmaya 45 milyar 165 milyon euro (2017'de 44 milyar 612  milyon euro) harcayan İngiltere'yi 41 milyar  385 milyon euro (2017'de 40 milyar  995 milyon euro) ile Fransa, 35 milyar 542 milyon euro (2017'de 33 milyar 174  milyon euro) ile Almanya, 22 milyar 117 milyon euro (2017'de 22 milyar 284 milyon  euro) ile İtalya takip etti.

Bu dört üye ülkenin harcamaları, AB savunma harcamalarının yaklaşık  yüzde 70’ini oluşturuyor.

Savunma harcamalarının GSYH'ye oranı, üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Letonya GSYH'sinin yüzde 2,1’ni savunmaya ayırarak ilk sırada yer aldı. Letonya’yı, yüzde 2 ile Estonya ve Yunanistan takip ederken, onları yüzde 1,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi. Almanya’nın savunma  harcamalarının GSYİH'ye oranının yüzde 1,1’de olması dikkati çekiyor.

Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0,3), Lüksemburg (yüzde 0,5) ve Malta (yüzde 0,5) yaptı.

Dünya Bankası verilerine göre, 2018'de küresel savunma harcamalarının küresel GSYH'ye oranı yüzde 2,14 oldu. Söz konusu yılda, Suudi Arabistan  GSYH'sinin yüzde 8,8'ini savunmaya ayırırken bu oran Rusya’da 3,9, ABD'de yüzde  3,2, Hindistan'da yüzde 2,4 ve Çin'de yüzde 1,9 olarak hesaplandı. Türkiye, 2018'de GSYİH'sinin yüzde 2,5'ini savunma harcamalarına aktardı.

TRUMP'TAN ALMANYA'YA "SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIN" UYARISI

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının GSYH'lerinin yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı  açıklamada, Almanya'yı hedef almıştı. Trump, savunma harcamalarını NATO  taahhütleri çerçevesinde GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere,  "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında  bulunmuştu.

29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini  belirten Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para  harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini  2025 yılına kadar değil, bir an önce yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Paris ve Berlin'den yetkililer, son aylarda Avrupa’nın entegrasyonu konusunda sık sık bir araya gelirken, kıta Avrupasının iki gücünün  altıncı nesil savaş uçağı için de birleşmesi dikkati çekmişti. 2 ülke, ABD  Başkanı Donald Trump’ın tutarsız politikalarından sonra özellikle Avrupa’nın  savunma politikasının geliştirilmesini öncelikleri arasına almıştı.





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