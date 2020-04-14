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AB bütçesinde corona virüs artışı

14.04.2020 14:53

Son güncelleme : 14.04.2020 15:05
Avrupa Birliği, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele için yıllık bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar euroluk artışa gitti.



AA

AB Konseyi, Kovid-19 krizi nedeniyle birliğin 2020 bütçesinde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Buna göre, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi  işlemler için 2,7 milyar euro kaynak aktarıldı.

Koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi çeşitli tıbbi malzeme  kapasitesinin artırılması için 300 milyon euro tahsis edildi.

Dış ülkelerdeki AB vatandaşlarının geri getirilmesi ve ortak biçimde  koruyucu ekipman tedariki için 115 milyon euro ayrıldı.

Ayrıca, sınır güvenliği ve mülteci kampları kurulması için  Yunanistan'a 350 milyon euro, depremde zarar gören Arnavutluk'a da 100 milyon  euro kaynak sağlandı.

Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde ödenekler 172,2 milyar euro,  harcamalar ise 155,2 milyar euro seviyesine çıkartıldı.






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