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AB ekonomisi corona nedeniyle küçülecek

06.05.2020 13:55

Son güncelleme : 06.05.2020 13:55
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 daralacağı öngörüsünde bulundu.



AA

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 İlkbahar" raporu yayımlandı.

"Derin ve düzensiz ekonomik durgunluk, belirsiz bir iyileşme" başlıklı  raporda, Avro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde  6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin 2020'de yüzde 7,4  küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 6,1 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5,  Fransa'nın yüzde 8,2, İtalya'nın yüzde 9,5, İspanya'nın yüze 9,4,  Hollanda'nın  yüzde 6,8, Belçika'nın yüzde 7,2, Yunanistan'ın yüzde 9,7 ve Avusturya'nın yüzde  5,5 küçüleceği tahmin edildi.

AB'den ayrılan İngiltere'nin bu yıl yüzde 8,3, ABD'nin yüzde 6,5,  Japonya'nın yüzde 5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin'in ise 2020'de  yüzde 1  büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2  olacağı öngörülen raporda, işsizlik oranının AB'de yüzde 9, Avro Bölgesi'nde  yüzde 9,6'yı bulacağı kaydedildi.

MAYIS VARSAYIMI

Raporda, tahminlerin, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı  tedbirlerin mayıs ayından itibaren aşamalı biçimde kalkacağı varsayımına  dayandığı belirtilerek, uygulanan tedbirlerin uzatılmasının GSYH'de tahminlerden  daha yüksek oranda düşüşe neden olabileceği vurgulandı.

Salgının küresel değer zincirine ve uluslararası iş birliğine zarar  verebileceğine işaret edilen raporda, Kovid-19'un iş gücü piyasasında uzun süreli  ve kalıcı hasara neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, AB ve İngiltere arasında Brexit geçiş sürecinin bitmesinin  ardından gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin iki tarafın da büyüme  tahminlerini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekildi.

"AB TARİHİNDEKİ EN SERT EKONOMİK KÜÇÜLMEYİ YAŞIYOR"

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun  Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni,  "AB tarihindeki en sert ekonomik  küçülmeyi yaşıyor. AB, bu yıl yüzde 7,4 daralacak." diye konuştu.

AB ülkeleri arasında ekonomik toparlanmanın dengeli biçimde  gerçekleşmeyeceğini belirten Gentiloni, işsizlik oranlarında ciddi yükseliş  beklediğini kaydetti.

Gentiloni, salgınla mücadele amacıyla hükümetlerin yüksek kamu  harcamaları yaptığını, bu nedenle AB ülkelerinde kamu borç ve kamu açıklarının  2020'de artacağını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle AB'de ekonomik aktivitenin bir günde 3'te bir  oranında azaldığını vurgulayan Gentiloni, salgının ekonomik etkilerinin uzun süre  hissedileceğini aktardı.




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