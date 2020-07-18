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AB liderleri kurtarma programı ve bütçeyi müzakere ediyor

18.07.2020 13:01

Son güncelleme : 18.07.2020 13:01
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını ve gelecekteki bütçeyi müzakere etmek için bir araya geldi.



AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nin 2. gün oturumları başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27  ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der  Leyen katıldı.

Liderleri, Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk defa fiziksel  olarak bir araya getiren zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan  toplam 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon  euroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve"  taslağı ele alınacak.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve  kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları  tartışacak.

Kurtarma programıyla, AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de görüşecek  liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki  bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını müzakere edecek.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve  gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu  müzakereler gerçekleşmesi bekleniyor.

TARTIŞMALAR

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka,  Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk  karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi  verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor. Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim  mekanizması da talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına  bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto  edeceklerini ifade ediyorlar.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB  Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.




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