Avrupa Birliği üyesi ülkeler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.
AB ülkeleri bütçe kurallarını askıya aldı
24.03.2020 10:03
Son güncelleme : 24.03.2020 10:03
AA
AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları corona virüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonunda, corona virüsün ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi için üye ülkelerin AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesini yürürlüğe sokma kararı aldığı bildirildi.
İstikrar ve Büyüme Paktı, AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyor. Yürürlüğe giren madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.
AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.
Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.
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