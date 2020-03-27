Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi 15 ülke, ticari uzlaşmazlıkların çözümüne yönelik yeni mekanizma kurmaya hazırlanıyor.
AB ve 15 ülkeden ticari uzlaşmazlıkları giderme mekanizması
27.03.2020 17:10
Son güncelleme : 27.03.2020 17:10
AA
AB Komisyonu, ABD'nin yeni hakim atamalarını engelleyerek DTÖ'nün temyiz organı işleyişini kilitlemesinin ardından, uzlaşmazlıkları giderecek yeni bir sistemde uzlaşıldığını bildirdi.
Buna göre, AB, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Hong Kong, Çin, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsviçre ve Uruguay, aralarındaki ticari anlaşmazlıkları çözecek çok taraflı geçici temyiz mekanizması kuracak.
DTÖ kuralları ile aynı şekilde çalışacak mekanizma, çok taraflı ticaret sistemindeki uzlaşmazlıkları tarafsız ve bağımsız biçimde çözmeyi amaçlayacak.
Söz konusu temyiz mekanizmasının, DTÖ’ye resmen bildirilmesinin ardından faaliyete girmesi bekleniyor.
DTÖ'nün temyiz organı, ABD'nin yeni hakim atamasını engellemesinden dolayı aralık ayından beri yeni karar alamıyor. Temyiz organında bir hakim kalırken, karar alınabilmesi için en az 3 hakimin bulunması gerekiyor.
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