Avrupa Komisyonu`nun Ekonomi ve Maliye`den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği`nin (AB) Covid-19 krizinden toparlanma için hazırladığı fondan ilk ödemelerin yılın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.
AB yardım fonu ödemeleri ikinci yarıda başlayacak
24.07.2020 15:26
Son güncelleme : 24.07.2020 15:26
DHA
La Repusslica gazetesine konuşan Gentiloni, AB'nin 2026-2056 yılları arasındaki ortak borcunu ödemek için dijital vergi gibi yeni kaynakların onaylanmasının önemini vurgulayan Gentiloni, aksi takdirde, üye ülkelerin kurtarma fonu kredileri yoluyla yapılan borçları ayrı ayrı geri ödemeleri gerektiği konusunda uyardı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro
büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar.
Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.
15:11118.897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -133,94
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:116,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:117,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:11417,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,93
|Açılış
|: 417,14
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.305.868
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.469.195
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.211.101
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.865.807
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.104.280
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.402.230.762
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.366.661.037
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,33
|787.109.044
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,37
|495.296.344
|% 3,07
|
|ALKIM
|14,85
|483.683.809
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,33
|787.109.044
|% 0,00
|
|SISE
|6,51
|1.402.230.762
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,37
|495.296.344
|% 3,07
|
|TSKB
|1,26
|131.525.643
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,97
|343.774.407
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7127
|8,7564
|% 0,26
|
|Frank
|7,3812
|7,4257
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,73
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.737
|13,10
|
|Tam
|2.796
|2.810
|15,50
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|6,60
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|-0,02
|