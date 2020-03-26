GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD ekonomisi 4. çeyrekte büyüdü

26.03.2020 17:22

Son güncelleme : 26.03.2020 17:31
ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde ait büyüme oranı, beklenti paralelinde yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, 2019 yılının ekim-aralık dönemine ait üçüncü  öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 artış  gösterdi ve piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Geçen ay yayımlanan ikincil öncü veriler de GSYH'nin 2019'un 4'üncü  çeyreğinde yüzde 2,1 genişlediğini göstermişti. Ülke ekonomisi, geçen yılın 3'üncü çeyreğinde de yüzde 2,1'lik büyüme  kaydetti.

Üçüncü öncü veride, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon, federal hükümet harcamaları ve yabancıların sabit yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.

Yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamalarındaki artış yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları da bu dönemde yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseltildi.

ABD ekonomisi, 2019 genelinde ise yüzde 2,3 büyüme gösterdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:1591.418
Değişim :  2,64% |  2.354,49
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
91.495 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 1,76 139.239.107 % 10,00  
CLEBI 58,85 14.063.083 % 10,00  
IHYAY 0,55 22.872.693 % 10,00  
AFYON 4,62 35.730.500 % 10,00  
RYGYO 5,39 21.576.695 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6644 7,7029 % 0,77  
Frank 6,5735 6,6131 % 0,50  
Riyal 1,6979 1,7064 % -0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.639 20,28  
Altın Gr. 336 337 3,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,63 14,68 0,21  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 27,19 27,19 -0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru