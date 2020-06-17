`ABD ekonomisi dibi gördü`

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin "muhtemelen" Mayıs ayının başlarında dibi gördüğünü ve ABD ekonomisinin o noktadan "oldukça güçlü şekilde büyüyeceğini" söyledi.
Bununla birlikte ABD ekonomisi için "aşağı ve yukarı yönlü riskler" bulunduğunu da ifade eden Kaplan, pek çok şeyin koronavirüsün yayılmasını engellenmesine ve test yapılmasına bağlı olduğunun da altını çizdi. Bununla birlikte Kaplan, ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin sağlık sistemini boğması tehdidi bulunmadığını savundu.
Kaplan, faiz oranlarını sıfıra yakın seviyeye indiren, finansal şartları gevşek tutmak için tahvil
alımı yapan ve ekonominin büyük kısmını desteklemek için kredi programları başlatan Fed'in daha fazlasını yapmak için cephanesi olduğunu da vurguladı.
"Ek varlık alımları yapmak için kabiliyetimiz var. Daha çok barutumuz var" diye konuşan Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 daralmasını ve 2020 sonunda işsizliğin yüzde 8 civarında olmasını beklediğini de ifade etti.