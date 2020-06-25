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ABD ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

25.06.2020 16:57

Son güncelleme : 25.06.2020 16:57
ABD ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklenti paralelinde bir küçülme gösterdi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi  hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine  göre yüzde 5 azaldı. Revizyona gidilmeyen GSYH verisi, piyasa beklentileriyle  paralel bir seyir izledi.

Nisan ayında yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ilk çeyrekte yüzde  4,8 daraldığı kaydedilmişti. Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 2,1'lik büyüme  göstermişti.

Üçüncü kez güncellenen veride, yabancıların sabit yatırımlarına  ilişkin veride yapılan yukarı yönlü revizyon, özel stok yatırımları, kişisel  tüketim harcamaları ve ihracat verilerindeki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.




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