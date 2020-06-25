ABD ekonomisi ilk çeyrekte daraldı













AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı.Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Revizyona gidilmeyen GSYH verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.Nisan ayında yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daraldığı kaydedilmişti. Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 2,1'lik büyüme göstermişti.Üçüncü kez güncellenen veride, yabancıların sabit yatırımlarına ilişkin veride yapılan yukarı yönlü revizyon, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları ve ihracat verilerindeki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.