ABD ham petrolü, corona virüs kısıtlamaları devam ederken 18 yılın en düşük seviyesine indi.
ABD ham petrolü 18 yılın en düşük seviyesinde
18.03.2020 18:12
Son güncelleme : 18.03.2020 18:33
REUTERS
Corona virüse karşı uygulamaya konan seyahat yasakları ve sosyal kısıtlamalar petrol talebinde yıllık olarak en keskin düşüşün gerçekleşme ihtimalini artırırken, petrol fiyatları
düşmeye devam etti.
ABD ham petrolü vadeli kontratları 18 yıllık en dip seviyesine inerken, Brent ham petrol ise 16 yıllık dönemden fazla süredeki en düşük seviyesini gördü. ABD hafif ham petrolü %10.5 düşerek 24.13 dolar
seviyesine gelirken Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı ise %6.7 kayıpla 26.82 dolar seviyelerinde işlem gördü.
Her iki vadeli kontrat da çeyreksel bazda 1980'lerden beri olan en sert düşüş olan yaklaşık yüzde 60 düşüş göstermeye yakın. Petrolün bu kadar düşük fiyatla işlem gördüğü en son zaman, Çin'in küresel ekonomik süper güç olarak yükselmeye başlayıp dünya petrol tüketimini rekore seviyelere çıkarmaya henüz başladığı yıllardı.
Goldman Sachs yayınladığı analiz notunda, "corona virüs salgınından ötürü petrol talebinde yaşanan düşüş gittikçe keskinleşiyor gibi gözüküyor" diyerek, Brent petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte 20 dolar kadar düşük bir seviyeye geleceğini öngördü. Petrol, 20 dolar seviyelerini en son 2002 yılı başlarında görmüştü.
Goldman Sachs, Mart sonuna kadar petrol talebinin günlük 8 milyon varil kadar daralabileceğini ve 2020 yılı için yıllık bazda ise günlük 1.1 milyon varil düşüş yaşanabileceğini açıkladı. Rystad Energy ise daha da ileriye giderek yıldan yıla olan petrol talebindeki düşüş miktarının günlük 2.8 milyon varil olacağını öngördü.
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