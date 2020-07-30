ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 24 Temmuz`da biten haftada 10.6 milyon varil azalarak 526 milyon varile geriledi.
ABD hampetrol stokları 10.6 milyon varil azaldı
30.07.2020 09:20
Son güncelleme : 30.07.2020 09:20
DHA
EIA verilerine göre, bu miktar ABD hampetrol stoklarında bu yıl içindeki en büyük haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 389,000 varil artışla günde ortalama 14.6 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 79.5 olarak hesaplandı ve benzin üretimi de günde 9.2 milyon varile yükseldi.
ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 800,000 varil azalarak, günde 5.1 milyon varil düzeyine geriledi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 6.5 milyon varil azaldı.
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6,9617
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En Düşük
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|RTALB
|35,20
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|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0096
|9,0548
|% -0,43
|
|Frank
|7,6017
|7,6475
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-10,26
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.987
|72,00
|
|Tam
|2.966
|3.010
|-18,80
|
|Yarım
|1.440
|1.465
|-9,10
|
|Çeyrek
|722
|735
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|-0,11
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|B. Petrol
|44,08
|44,08
|-0,01
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