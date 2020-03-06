Yatırımcılar koronavirüsün dünya ekonomisinde ağır bir yavaşlamaya yol açacağı kaygılarıyla çalkantılı zamanlarda güvenli liman olarak gördükleri varlıklara yöneliyorlar. Güvenli limanlardan ABD`nin uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirileri yeni tarihi dip seviyelere geriledi.
ABD Hazine tahvil getirileri dip seviyeleri gördü!
06.03.2020 16:40
Son güncelleme : 06.03.2020 16:54
REUTERS
ABD devlet tahvili
piyasası bu hafta içinde son yılların en sert hareketlerini kaydetti. Tahvil
faizleri emsal oluşturacak seviyelere geriledi.
ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisi %0.695 ile tarihi dip seviyeye inerken, bugünkü düşüş 16 baz puanı buldu. ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvil getirisi de 20 baz puandan fazla düşüşle %1.28 ile yeni tarihi dip seviyeye geriledi. Tahvil getirileri haftayı bu seviyelerden kapatırsa Euro
Bölgesi borç krizinin meydana geldiği 2011'in sonundan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetmiş olacak.
Londra'daki Standard Chartered Bank'ta G10 ülkeleri stratejisti John Davies, "ABD Hazine tahvillerindeki değişimler, artan belirsizlik düzeyini yansıtıyor. Koronavirüsün ne kadar yayılacağı ve ekonomi üzerindeki etkisi belirsiz" dedi. Davies "10 ve 30 yıllık Hazine getirileri için daha önce görülmemiş bölgeye girdik ve bu da diğer piyasalarda oynaklık yaratıyor" dedi.
İKİ YILLIK TAHVİL GETİRİLERİ EN BÜYÜK İKİ HAFTALIK DÜŞÜŞÜ KAYDETTİ
Kısa vadeli ABD tahvilleri de sert geriledi. ABD'nin iki yıllık Hazine tahvil getirisi 10 baz puandan fazla düşüşle 2015'den bu yana en düşük seviye olan %0.45'e geriledi. İki yıllık tahvil getirileri, son 2 haftada 87 baz puan gerileyerek 1987 yılından bu yana en büyük iki haftalık düşüşü kaydetti.
Ocak ayında Çin'de salgın haline gelen koronavirüs ABD'de yayılmayı sürdürdü. ABD'de en az dört yeni eyalette vakalar görüldü. Küresel olarak ekonomik yavaşlamanın uzun sürme olasılığı, hisse senedi piyasalarını sarstı ve hafta sonu yaklaşırken yatırımcılar güvenli liman devlet tahvillerine yöneliyor.
İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi tarihi dip seviyeye geriledi. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvil getirisi , Eylül ayında Çin-ABD ticaret savaşıyla ilgili endişeler nedeniyle gördüğü tarihi dip seviyelere tekrar geriledi.
ABD ve Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvillleri arasındaki getiri farkı 2016'dan beri en düşük seviye olan 143 baz puanda bulunuyor. Getiri farkındaki daralma ABD
tahvillerinin Almanya'ya kıyasla daha hızlı gerilemesinden kaynaklanıyor.
Dünyanın büyük merkez bankaları virüsün ekonomiye daha az hasar vermesi için ya faiz indirdi, ya da indirmeyi değerlendiriyor. ABD, Avustralya ve Kanada merkez bankaları faiz indirenler arasında yer alıyor. Ancak analistler, para politikası yoluyla ekonomiye verilecek desteğin virüs salgını nedeniyle ekonomide oluşacak yavaşlamayı tümüyle telafi edemeyeceği endişesine dikkat çekerek, tahvil getirilerindeki düşüşün bu endişeden kaynaklandığına dikkat çekiyorlar.