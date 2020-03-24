ABD imalat ve hizmet sektörleri corona virüsün olumsuz etkileriyle tarihi dip seviyeye geriledi.
ABD imalat ve hizmet sektörleri tarihi dip seviyede!
24.03.2020 18:01
Son güncelleme : 24.03.2020 18:01
ABD imalat ve hizmet sektörleri, corona virüs salgınının iki sektörü olumsuz etkilemesiyle Mart ayında daralmaya devam ederek rekor düşük seviyeye geriledi.
ABD imalat ve hizmet sektörlerini içeren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 49.6'dan 40.5'e gerileyerek veri tarihinin en düşük seviyesini gördü. Endekste 50'nin altında kalan veriler daralmaya işaret ediyor.
IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, "Yapılan anket ABD'nin zaten resesyonda olduğuna ve resesyonun daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor" dedi. İmalat PMI Mart'ta 50.7'den 49.2'ye gerileyerek son 127 ayın en düşük seviyesini gördü.
ABD ekonomisinin üçte ikisini oluşturan hizmetler sektörü alt endeksi 49.4'ten 39.1'e düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Hizmetler sektörü alt endeksi Ekim 2009'dan beri en büyük aylık düşüşünü kaydetti.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 87.571
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|Açılış
|: 333,06
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|Önceki Kapanış
|: 327,71
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342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|1,10
|6.480.269
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.731.810
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|5.006.260
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.451.489
|% 10,00
|
|DOAS
|5,61
|2.282.019
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,14
|4.342.147
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|IHGZT
|3,49
|8.788
|% -0,29
|
|TCELL
|13,39
|168.688.840
|% 0,00
|
|GARAN
|7,59
|1.010.403.200
|% 9,84
|
|THYAO
|8,31
|847.355.666
|% 7,78
|
|ASELS
|22,66
|672.546.793
|% 8,94
|
|YKBNK
|1,91
|302.113.588
|% 7,91
|
|HALKB
|4,99
|275.156.112
|% 7,08
|
|YKBNK
|1,91
|302.113.588
|% 7,91
|
|GARAN
|7,59
|1.010.403.200
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,15
|120.320.607
|% 7,48
|
|THYAO
|8,31
|847.355.666
|% 7,78
|
|KRDMD
|1,97
|170.654.735
|% 8,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5599
|7,5978
|% 0,11
|
|Frank
|6,5681
|6,6076
|% -1,03
|
|Riyal
|1,7179
|1,7265
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|45,01
|
|Altın Gr.
|331
|332
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,82
|13,88
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,89
|2,90
|0,10
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|B. Petrol
|27,90
|27,90
|0,87
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